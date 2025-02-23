Мирра Андреева: «Планирую приобрести лабрадудля, разговариваю с заводчицей. Но собачка еще не родилась»

Мирра Андреева рассказала, какой породы будет ее собака.

Прошлым летом 14-я ракетка мира поделилась, что родители разрешат ей завести собаку, если она войдет в топ-20.

– Главный вопрос – про собаку. Есть ли лимит? Родители сказали, что за топ-20 – одна собака, топ-10 – две собаки, три собаки?

– Мы пока ограничимся одной собакой (улыбается). Думаю, если у нас будет две, а еще и три собаки, это будет очень-очень сложно.

Я сейчас разговариваю с заводчицей из Санкт-Петербурга. Я хочу лабрадудля. То есть это лабрадор, смешанный с пуделем. Как мальтипу, но вроде как не мальтипу, кудрявая, но вроде и не кудрявая. Есть мини, они весят 8-10 килограммов, а супермини – где-то 6-8. Мы выбрали супермини, чтобы мне было легко путешествовать с ней.

Но мы ограничимся одной собакой, потому что, если будет больше, то это будет просто катастрофа.

Моя собачка еще не родилась, я хочу девочку. Поэтому я еще жду – не знаю, сколько времени это займет, – рассказала 17-летняя россиянка в интервью ютуб-каналу BB Tennis.

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