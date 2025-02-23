Остин (WTA). Шнайдер встретится с квалифаером, Квитова – с Беррейдж, Блинкова – с Учиджимой

Опубликовали сетку WTA 250 в Остине.

Диана Шнайдер (WC, 2) в первом круге встретится с квалифаером, Анна Блинкова – с Моюкой Учиджимой (6), Камилла Рахимова – с Сюзан Ламенс (8).

Джессика Пегула (1) поборется с Арантой Рус .

Петра Квитова (WC), для которой этот турнир станет первым после декрета, сыграет с Джоди Анной Беррейдж .

Полная сетка здесь .