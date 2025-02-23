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Остин (WTA). Шнайдер встретится с квалифаером, Квитова – с Беррейдж, Блинкова – с Учиджимой

Опубликовали сетку WTA 250 в Остине.

Диана Шнайдер (WC, 2) в первом круге встретится с квалифаером, Анна Блинкова – с Моюкой Учиджимой (6), Камилла Рахимова – с Сюзан Ламенс (8).

Джессика Пегула (1) поборется с Арантой Рус.

Петра Квитова (WC), для которой этот турнир станет первым после декрета, сыграет с Джоди Анной Беррейдж.

Полная сетка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoДиана Шнайдер
logoАнна Блинкова
logoКамилла Рахимова
logoПетра Квитова
logoДжессика Пегула
logoАранта Рус
logoДжоди Анна Беррейдж
logoСюзан Ламенс
logoМоюка Учиджима
logoWTA
ATX Open
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