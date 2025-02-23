Остин (WTA). Шнайдер встретится с квалифаером, Квитова – с Беррейдж, Блинкова – с Учиджимой
Опубликовали сетку WTA 250 в Остине.
Диана Шнайдер (WC, 2) в первом круге встретится с квалифаером, Анна Блинкова – с Моюкой Учиджимой (6), Камилла Рахимова – с Сюзан Ламенс (8).
Джессика Пегула (1) поборется с Арантой Рус.
Петра Квитова (WC), для которой этот турнир станет первым после декрета, сыграет с Джоди Анной Беррейдж.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости