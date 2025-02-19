Вердаско завершил карьеру

Экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско провел последний матч в карьере.

Он в паре с Новаком Джоковичем уступил Харри Хелиевааре и Генри Паттену в четвертьфинале турнира в Дохе – 5:7, 4:6.

За карьеру Вердаско выиграл 7 титулов ATP. Его лучший результат на «Больших шлемах» – выход в полуфинал Australian Open-2009.