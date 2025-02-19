Стернс впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла на Андрееву в Дубае

Пейтон Стернс в Дубае второй раз вышла в третий круг турнира WTA 1000.

Первый был в Торонто в прошлом году. Сегодня она обыграла восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн 3:6, 6:4, 6:4. Китаянка потерпела третье поражение подряд, а американка впервые обыграла соперницу из топ-10. Дальше Стернс сыграет с Миррой Андреевой.