Стернс впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла на Андрееву в Дубае
Пейтон Стернс в Дубае второй раз вышла в третий круг турнира WTA 1000.
Первый был в Торонто в прошлом году.
Сегодня она обыграла восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн 3:6, 6:4, 6:4.
Китаянка потерпела третье поражение подряд, а американка впервые обыграла соперницу из топ-10.
Дальше Стернс сыграет с Миррой Андреевой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
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