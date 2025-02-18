Паула Бадоса: «После «Ролан Гаррос» покажу всем блокнот, в который записываю цели»

Паула Бадоса рассказала о том, как ставит цели на сезон .

– В прошлом году вы рассказывали, что записали в блокнот, как сильно мечтаете вернуться в топ-70. Вы перевыполнили эту цель. Возвращались ли вы к этому блокноту во время предсезонной подготовки? И какие цели вы там написали?

– Знаете, я должна раскрыть маленький секрет – я покажу вам этот блокнот после «Ролан Гаррос» и грунтового сезона. Просто чтобы доказать. Я написала там, где хочу оказаться через год, на какой строчке рейтинга, какой я вижу себя после «тысячника» в Риме в этом году после всех трудностей, что у меня были.

Я говорила, что вернусь в топ-10. Я рада, что у меня получилось сделать это раньше. Когда веришь в себя, доверяешь процессу и действительно чего-то хочешь, то мечты сбываются.

На «тысячнике» в Дубае десятая ракетка мира вышла в третий круг и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной.