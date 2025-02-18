5

Паула Бадоса: «После «Ролан Гаррос» покажу всем блокнот, в который записываю цели»

Паула Бадоса рассказала о том, как ставит цели на сезон .

– В прошлом году вы рассказывали, что записали в блокнот, как сильно мечтаете вернуться в топ-70. Вы перевыполнили эту цель. Возвращались ли вы к этому блокноту во время предсезонной подготовки? И какие цели вы там написали?

– Знаете, я должна раскрыть маленький секрет – я покажу вам этот блокнот после «Ролан Гаррос» и грунтового сезона. Просто чтобы доказать. Я написала там, где хочу оказаться через год, на какой строчке рейтинга, какой я вижу себя после «тысячника» в Риме в этом году после всех трудностей, что у меня были.

Я говорила, что вернусь в топ-10. Я рада, что у меня получилось сделать это раньше. Когда веришь в себя, доверяешь процессу и действительно чего-то хочешь, то мечты сбываются.

На «тысячнике» в Дубае десятая ракетка мира вышла в третий круг и теперь сыграет с Еленой Рыбакиной.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
logoПаула Бадоса
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рууд не говорил о поддержке Синнера – ему ошибочно приписали слова Коболли
832 минуты назад
Рыбакина о том, как в туре отреагировали на отстранение Вукова: «Никто не предложил мне никакой поддержки»
11сегодня, 12:29
Доха (ATP). Сафиуллин играет с де Минауром, Медведев встретится с Хачановым, Рублев – с Бубликом, Джокович – с Берреттини, Алькарас вышел во 2-й круг
54сегодня, 11:40Live
Дубай (WTA). Матчи прерваны из-за дождя. Самсонова играет с Пегулой, Потапова встретится с Ястремской, Кудерметова – с Соболенко, М. Андреева – с Вондроушовой, Рыбакина вышла в 3-й круг, Шнайдер выбыла
103сегодня, 10:23Live
Онс Жабер: «Не знаю, почему свеча, названная в честь меня, пахнет огурцом и васаби – но, может, я пряная!»
1сегодня, 09:56
Зверев о допинг-деле Синнера: «Если он невиновен, то не должно быть отстранения на 3 месяца, а если виновен, то это странновато»
12сегодня, 08:40
Андрей Рублев: «Сама система антидопинга неправильная – ты не можешь допустить даже долю ошибки»
3сегодня, 07:58
Хачанов о дисквалификации Синнера: «Умышленно или неумышленно – я свечку не держал. Но уверен, что ему уже легче было согласиться на 3 месяца»
4сегодня, 07:22
Рио (ATP). Харри, Шевченко вышли во 2-й круг, Табило выбыл
1сегодня, 06:05
Циципас о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Не знаю, что за этим стоит»
15вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем