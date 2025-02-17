В Италии хотят сделать «Мастерс» в Риме пятым турниром «Большого шлема» (La Stampa)
В Италии хотят сделать «Мастерс» в Риме пятым турниром «Большого шлема».
Об этом сообщает UbiTennis со ссылкой на газету La Stampa.
По информации источника, Федерация тенниса Италии (FITP) сделала предложение организаторам «Мастерса» в Мадриде о выкупе соревнований за 550 млн долларов. «Мастерс» в Риме проходит сразу после турнира в Мадриде.
Идея FITP состоит в том, чтобы создать в Риме пятый «Шлем», однако для ее осуществления потребуется одобрение комитета «Большого шлема», состоящего из организаторов Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open, что будет очень непросто.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.net
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