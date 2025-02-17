Джокович и Вердаско отдали два гейма Хачанову и Бублику на старте парного турнира в Дохе
Новак Джокович и Фернандо Вердаско вышли в 1/4 финала парного турнира в Дохе.
Они за 48 минут обыграли Карена Хачанова и Александра Бублика. По ходу матча испанец и серб выиграли 11 геймов подряд.
Дальше Джокович и Вердаско сыграют с Харри Хелиеваарой и Генри Паттеном (2). По итогам турнира Вердаско завершит карьеру.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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