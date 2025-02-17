Сегодня день рождения Мэдисон Киз и Алекса де Минаура

Сегодня исполнилось 30 лет шестой ракетке мира Мэдисон Киз.

Киз – чемпионка 10 одиночных турниров уровня WTA, в том числе Australian Open-2025 и «тысячника» в Цинциннати в 2019-м. Также она играла в финале US Open-2017.

За карьеру американка заработала свыше 21 млн долларов призовых. Ее муж и тренер – бывший №99 ATP Бьорн Фратанджело.

Также сегодня исполнилось 26 лет восьмой ракетке мира Алексу де Минауру.

Он чемпион девяти одиночных турниров ATP и одного парного «Мастерса» (Цинциннати-2020). На «Больших шлемах» он не проходил дальше 1/4 финала.

В декабре Де Минаур сделал предложение 27-й ракетке мира Кэти Болтер.

Мэдисон Киз выиграла Australian Open! Что нужно знать о внезапной чемпионке