Сегодня день рождения Мэдисон Киз и Алекса де Минаура
Сегодня исполнилось 30 лет шестой ракетке мира Мэдисон Киз.
Киз – чемпионка 10 одиночных турниров уровня WTA, в том числе Australian Open-2025 и «тысячника» в Цинциннати в 2019-м. Также она играла в финале US Open-2017.
За карьеру американка заработала свыше 21 млн долларов призовых. Ее муж и тренер – бывший №99 ATP Бьорн Фратанджело.
Также сегодня исполнилось 26 лет восьмой ракетке мира Алексу де Минауру.
Он чемпион девяти одиночных турниров ATP и одного парного «Мастерса» (Цинциннати-2020). На «Больших шлемах» он не проходил дальше 1/4 финала.
В декабре Де Минаур сделал предложение 27-й ракетке мира Кэти Болтер.
Мэдисон Киз выиграла Australian Open! Что нужно знать о внезапной чемпионке
Опубликовал: Кирилл Куценко
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