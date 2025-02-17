Давидович-Фокина снялся с турнира в Рио

Алехандро Давидович-Фокина снялся с турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

В основной сетке испанца заменит лаки-лузер Камило Уго Карабелли.

Напомним, накануне Давидович-Фокина упустил двойной матчбол и подачу на матч в финале турнира в Делрей-Бич против Миомира Кецмановича.