Давидович-Фокина снялся с турнира в Рио
Алехандро Давидович-Фокина снялся с турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро.
В основной сетке испанца заменит лаки-лузер Камило Уго Карабелли.
Напомним, накануне Давидович-Фокина упустил двойной матчбол и подачу на матч в финале турнира в Делрей-Бич против Миомира Кецмановича.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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