2

Давидович-Фокина снялся с турнира в Рио

Алехандро Давидович-Фокина снялся с турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

В основной сетке испанца заменит лаки-лузер Камило Уго Карабелли.

Напомним, накануне Давидович-Фокина упустил двойной матчбол и подачу на матч в финале турнира в Делрей-Бич против Миомира Кецмановича.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
logoRio Open
logoATP
Камило Уго Карабелли
logoАлехандро Давидович-Фокина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рейтинг ATP. Медведев поднялся на две строчки, Фонсека – на 31, Кецманович – на 14
212 минут назад
Дубай (WTA). 1-й круг. Потапова играет с Хаддад Майя, Шнайдер – с Фрех, Касаткина встретится с Кырстей, М. Андреева – с Аванесян, Павлюченкова, Калинская выбыли
7636 минут назадLive
Махач взял титул UTS в Гвадалахаре
1сегодня, 06:44
Делрей-Бич (ATP). Кецманович отыграл два матчбола и взял второй титул в карьере
9вчера, 22:20
Фонсека после первого титула: «Конечно, я хочу быть №1, выигрывать «Шлемы», титулы. Но мечтаю я просто о том, чтобы играть в теннис»
2вчера, 21:21
18-летний Фонсека вошел в десятку самых молодых чемпионов в истории ATP
7вчера, 20:55
Буэнос-Айрес (ATP). Финал. Фонсека обыграл Серундоло
56вчера, 20:54
Эмма Радукану: «Мне нравится в Дубае, я могу выйти на прогулку в 11 вечера – не знаю, умное это решение или нет»
3вчера, 19:02
Алькарас о целях на сезон-2025: «Выиграть минимум один «Большой шлем» и сражаться за «Мастерсы»
7вчера, 17:01
Эмбер защитил титул в Марселе
2вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем