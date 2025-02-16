Энди Маррей: «Не могу дождаться первого матча Фонсеки и Алькараса ❤️🔥»

Энди Маррей рассказал, какую встречу он хотел бы посмотреть.

«Не могу дождаться первого матча [Жоао] Фонсеки и [Карлоса] Алькараса ❤️🔥», – твитнул экс-первая ракетка мира.

Ранее 18-летний Фонсека впервые вышел в финал турнира ATP и поборется за титул в Буэнос-Айресе. Сейчас он 99-я ракетка мира, но на следующей неделе поднимется минимум до 74-й строчки рейтинга.