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Энди Маррей: «Не могу дождаться первого матча Фонсеки и Алькараса ❤️🔥»

Энди Маррей рассказал, какую встречу он хотел бы посмотреть.

«Не могу дождаться первого матча [Жоао] Фонсеки и [Карлоса] Алькараса ❤️🔥», – твитнул экс-первая ракетка мира.

Ранее 18-летний Фонсека впервые вышел в финал турнира ATP и поборется за титул в Буэнос-Айресе. Сейчас он 99-я ракетка мира, но на следующей неделе поднимется минимум до 74-й строчки рейтинга.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @andy_murray
logoЖоао Фонсека
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoЭнди Маррей
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