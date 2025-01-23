Фелисиано Лопес: «Могу гарантировать, что Синнер и Алькарас выиграли бы 0 «Ролан Гаррос» у пикового Рафы»
Марди Фиш и Фелисиано Лопес обсудили Янника Синнера и Карлоса Алькараса.
Фиш твитнул: «Сколько «Шлемов» Синнер и Алькарас выиграли бы, когда Надаль/Фед/Новак были на пике? И сколько Роддик или Маррей выиграли бы сейчас???»
Фелисиано Лопес ответил: «Могу гарантировать только то, что они выиграли бы 0 «Ролан Гаррос» у пикового Рафы».
Фиш: «Я никогда не играл там с Рафой... Слава богу!»
Лопес: «И еще крайне маловероятно, что они обыграли бы РФ и НД на зеленом ковре».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @feliciano_lopez
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