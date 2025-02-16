Фонсека – первый теннисист, рожденный в 2006-м, который сыграет в финале турнира ATP
18-летний Жоао Фонсека впервые вышел в финал в основном туре.
Бразилец поборется за титул ATP 250 в Буэнос-Айресе с Франсиско Серундоло.
Фонсека стал первым тенниситом, рожденном в 2006 году, который сыграет в финале турнира ATP.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @LucaBeck
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