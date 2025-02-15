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  • Дубай (WTA). Александрова попала в четверть к Соболенко и сыграет с Кудерметовой, М. Андреева встретится с Аванесян, Калинская – со Свитолиной
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Дубай (WTA). Александрова попала в четверть к Соболенко и сыграет с Кудерметовой, М. Андреева встретится с Аванесян, Калинская – со Свитолиной

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае, который начнется 16 февраля.

Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (5) попали в верхнюю четверть.

Екатерина Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой (Q) и может выйти на Соболенко.

Диана Шнайдер (11) встретится с Магдаленой Фрех, Анна Калинская (14) – с Элиной Свитолиной

Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова поборются друг с другом, победительница выйдет на Пегулу.

Во второй четверти выступят Коко Гауфф (3) и Эмма Наварро (8).

Дарья Касаткина начнет выступление матчем с Сораной Кырстей (WC), Эмма Радукану (WC) – с Марией Саккари.

В третьей оказались действующая чемпионка Жасмин Паолини (4) и Елена Рыбакина (6).

В нижнюю четверть попали Ига Швентек (2) и Циньвэнь Чжэн (7).

Мирра Андреева (12) сыграет с Элиной Аванесян, Анастасия Потапова – с Беатрис Хаддад Майя.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoАрина Соболенко
logoВероника Кудерметова
logoДиана Шнайдер
logoЕкатерина Александрова
logoДжессика Пегула
logoЭлина Свитолина
logoАнастасия Павлюченкова
logoАнна Калинская
logoЛюдмила Самсонова
logoДарья Касаткина
logoЭмма Радукану
logoКоко Гауфф
logoЭмма Наварро
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
logoЖасмин Паолини
logoМирра Андреева
logoАнастасия Потапова
logoЭлина Аванесян
logoЦиньвэнь Чжэн
logoБеатрис Хаддад Майя
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
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