Дубай (WTA). Александрова попала в четверть к Соболенко и сыграет с Кудерметовой, М. Андреева встретится с Аванесян, Калинская – со Свитолиной

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае, который начнется 16 февраля.

Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (5) попали в верхнюю четверть.

Екатерина Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой (Q) и может выйти на Соболенко.

Диана Шнайдер (11) встретится с Магдаленой Фрех, Анна Калинская (14) – с Элиной Свитолиной .

Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова поборются друг с другом, победительница выйдет на Пегулу.

Во второй четверти выступят Коко Гауфф (3) и Эмма Наварро (8).

Дарья Касаткина начнет выступление матчем с Сораной Кырстей (WC), Эмма Радукану (WC) – с Марией Саккари.

В третьей оказались действующая чемпионка Жасмин Паолини (4) и Елена Рыбакина (6).

В нижнюю четверть попали Ига Швентек (2) и Циньвэнь Чжэн (7).

Мирра Андреева (12) сыграет с Элиной Аванесян , Анастасия Потапова – с Беатрис Хаддад Майя .