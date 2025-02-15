Дубай (WTA). Александрова попала в четверть к Соболенко и сыграет с Кудерметовой, М. Андреева встретится с Аванесян, Калинская – со Свитолиной
Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае, который начнется 16 февраля.
Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (5) попали в верхнюю четверть.
Екатерина Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой (Q) и может выйти на Соболенко.
Диана Шнайдер (11) встретится с Магдаленой Фрех, Анна Калинская (14) – с Элиной Свитолиной.
Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова поборются друг с другом, победительница выйдет на Пегулу.
Во второй четверти выступят Коко Гауфф (3) и Эмма Наварро (8).
Дарья Касаткина начнет выступление матчем с Сораной Кырстей (WC), Эмма Радукану (WC) – с Марией Саккари.
В третьей оказались действующая чемпионка Жасмин Паолини (4) и Елена Рыбакина (6).
В нижнюю четверть попали Ига Швентек (2) и Циньвэнь Чжэн (7).
Мирра Андреева (12) сыграет с Элиной Аванесян, Анастасия Потапова – с Беатрис Хаддад Майя.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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