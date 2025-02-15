Давидович-Фокина о медперерыве во втором сете матча с Фрицем: «У меня болела спина, я не делал этого специально»

Алехандро Давидович-Фокина извинился перед Тэйлором Фрицем за медперерыв.

Во втором сете испанец вызвал на корт врача перед подачей Фрица при счете 6:5. В итоге Давидович-Фокина победил на двух тай-брейках и впервые с 2023-го вышел в полуфинал ATP.

«Я извинился перед Тэйлором, потому что в конце второго сета у меня действительно болела спина. Я не делал этого специально. Мне пришлось принять 5 или 6 таблеток, чтобы я мог играть», – сказал Давидович-Фокина после матча.