Давидович-Фокина о медперерыве во втором сете матча с Фрицем: «У меня болела спина, я не делал этого специально»
Алехандро Давидович-Фокина извинился перед Тэйлором Фрицем за медперерыв.
Во втором сете испанец вызвал на корт врача перед подачей Фрица при счете 6:5. В итоге Давидович-Фокина победил на двух тай-брейках и впервые с 2023-го вышел в полуфинал ATP.
«Я извинился перед Тэйлором, потому что в конце второго сета у меня действительно болела спина. Я не делал этого специально. Мне пришлось принять 5 или 6 таблеток, чтобы я мог играть», – сказал Давидович-Фокина после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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