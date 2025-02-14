Медведев вышел в полуфинал впервые с сентября 2024-го

Даниил Медведев победил Ян-Леннарда Штруффа в четвертьфинале в Марселе.

Матч продлился 79 минут и закончился со счетом 6:3, 6:2.

Медведев обыграл Штруффа седьмой раз за восемь личных встреч на уровне ATP. Также у каждого из них одной победе в матчах на «Челленджерах».

Медведев выступает в Марселе четвертый раз и второй раз вышел в полуфинал. В 2021-м он взял здесь титул.

Медведев вышел в полуфинал турнира ATP впервые с сентябрьского «пятисотника» в Пекине.

Теперь он поборется с Хамадом Медьедовичем или Даниэлем Альтмайером.