Даниил Медведев: «Когда я хорошо играю в Австралии, тело успевает устать. Но я провел всего два матча и подумал, что можно сыграть больше турниров»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Пьер-Угом Эрбером в Марселе.

Медведев выиграл 6:2, 6:4. Счет в личных встречах стал 3:2 в пользу россиянина (с учетом результата на «Челленджере» в 2015-м).

«Забавно, что мы играли пять раз и три из них – в Марселе. Мы постоянно встречаемся здесь, и я рад, что выступил на хорошем уровне, держал подачу.

Я рано проиграл в Австралии. Иногда, когда я хорошо играю в Австралии, а это случалось много раз, тело успевает устать. Поэтому хочется немного сбавить обороты. Но в этот раз я провел всего два матча, пусть и тяжелых, и подумал, что можно сыграть больше турниров, а в Марселе мне нравится».