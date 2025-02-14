Даниил Медведев: «Когда я хорошо играю в Австралии, тело успевает устать. Но я провел всего два матча и подумал, что можно сыграть больше турниров»
Даниил Медведев прокомментировал победу над Пьер-Угом Эрбером в Марселе.
Медведев выиграл 6:2, 6:4. Счет в личных встречах стал 3:2 в пользу россиянина (с учетом результата на «Челленджере» в 2015-м).
«Забавно, что мы играли пять раз и три из них – в Марселе. Мы постоянно встречаемся здесь, и я рад, что выступил на хорошем уровне, держал подачу.
Я рано проиграл в Австралии. Иногда, когда я хорошо играю в Австралии, а это случалось много раз, тело успевает устать. Поэтому хочется немного сбавить обороты. Но в этот раз я провел всего два матча, пусть и тяжелых, и подумал, что можно сыграть больше турниров, а в Марселе мне нравится».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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