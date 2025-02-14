Мирра Андреева и Шнайдер проиграли в парном полуфинале в Дохе, упустив три матчбола

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале в Дохе.

Они проиграли Жасмин Паолини и Саре Эррани – 6:4, 6:7(2), 9-11.

Во втором сете Андреева и Шнайдер уступали с брейком 0:1, но затем вели с брейком 4:1 и 5:3. Они не подали на матч и не реализовали три матчбола: один при счете 5:3 во втором сете, два – при счете 9:7 на решающем тай-брейке.

Это была третья встреча Андреевой и Шнайдер с итальянками. Они проиграли им в финале Олимпиады, но победили их во втором круге Australian Open.