Мирра Андреева и Шнайдер проиграли в парном полуфинале в Дохе, упустив три матчбола
Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале в Дохе.
Они проиграли Жасмин Паолини и Саре Эррани – 6:4, 6:7(2), 9-11.
Во втором сете Андреева и Шнайдер уступали с брейком 0:1, но затем вели с брейком 4:1 и 5:3. Они не подали на матч и не реализовали три матчбола: один при счете 5:3 во втором сете, два – при счете 9:7 на решающем тай-брейке.
Это была третья встреча Андреевой и Шнайдер с итальянками. Они проиграли им в финале Олимпиады, но победили их во втором круге Australian Open.
Опубликовала: Любовь Энина
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