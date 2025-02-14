Надаль о жизни после тенниса: «Очень важно ставить цели. Я не люблю лежать на диване. Мне нравится, когда есть чем заняться»

Рафаэль Надаль рассказал, как строится еще жизнь после завершения карьеры.

«У меня все хорошо. Адаптируюсь к новому этапу. Я все время чем-то занят и считаю, что так и должно быть. В жизни очень важно ставить цели. Я человек, которому нужно чем-то заниматься. Я не люблю лежать на диване. Мне нравится, когда есть чем заняться. Сейчас период формирования нового жизненного этапа. Я совсем недавно завершил карьеру: прошло три месяца с тех пор, как я перестал играть, но пока что я хорошо адаптируюсь.

Я занимаюсь спортом меньше, чем хотелось бы. Спустя 15 лет я снова играю в футбол. Я рад, потому что в детстве я это обожал. Я пока не брал в руки ракетку. Нужно дать себе время. Я закончил совсем недавно. Если честно, когда я перестал играть, у меня больше месяца сильно болела нога. Я немного потерял темп... В какой-то момент я снова начну играть, но когда заканчивается какой-то этап, нужно время, чтобы переключиться. И сейчас именно такой момент».