Александрова выиграла 7-й матч подряд и вышла на Пегулу

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

Она обыграла Элизу Мертенс 6:4, 6:2. Она прервала 7-матчевую беспроигрышную серию бельгийки и сама выиграла седьмой матч подряд.

Александрова пятый раз вышла в 1/4 финала на уровне WTA 1000. Дальше она поборется с Джессикой Пегулой.