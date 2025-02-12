Александрова выиграла 7-й матч подряд и вышла на Пегулу
Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе.
Она обыграла Элизу Мертенс 6:4, 6:2. Она прервала 7-матчевую беспроигрышную серию бельгийки и сама выиграла седьмой матч подряд.
Александрова пятый раз вышла в 1/4 финала на уровне WTA 1000. Дальше она поборется с Джессикой Пегулой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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