Александр Бублик: «Желаю Гаске хорошо завершить карьеру на оставшихся турнирах. Он легенда французского тенниса»

Александр Бублик назвал Ришара Гаске легендой французского тенниса.

Он обыграл 38-летнего француза в первом круге в Марселе 6:4, 6:4.

– Матчи с Ришаром – это всегда особенное событие. Особенное потому что в этом году он завершает карьеру на «Ролан Гаррос». Сейчас он провел 1012-й матч, он был игроком топ-10. Что для тебя значило снова с ним встретиться?

– У меня вопрос: почему вы берете интервью у меня, а не у него? У него потрясающая карьера. Он был в туре 20 лет, провел 1012 матчей. Даже если сложить все мои матчи, не думаю, что когда-то смогу к этому приблизиться.

Должно быть, было здорово последний раз сыграть в Марселе после стольких лет. Желаю ему хорошо завершить карьеру на оставшихся турнирах. Так что говорить нужно не обо мне, он легенда французского тенниса. Желаю ему удачи.