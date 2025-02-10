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Шаповалов о трех победах над топ-10 за неделю: «Если бы я проиграл, в этом не было бы ничего особенного. Я мог играть свободно и смело»

Денис Шаповалов высказался о титуле в Далласе.

По ходу турнира он обыграл трех соперников из топ-10: №4 Тэйлора Фрица, №9 Томми Пола и №5 Каспера Рууда.

«Мне придала уверенности победа над Тэйлором, особенно то, как я играл во втором и третьем сете. Это помогло мне поверить в то, что я снова способен побеждать этих парней.

В моем нынешнем положении мне нечего терять в матчах с такими соперниками, как Махач, Томми и Каспер, они все выше меня в рейтинге. Я знал, что у меня есть игра для победы над ними, плюс у меня не было ожиданий: если бы я проиграл, в этом не было бы ничего особенного. Я мог играть свободно и смело».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoКаспер Рууд
logoТэйлор Фриц
logoТомми Пол
logoДенис Шаповалов
logoDallas Open
logoТомаш Махач
logoATP
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