Пуй, вероятно, порвал ахилл в финале «Челленджера» в Лилле. Он сказал, что это может быть последний матч в его карьере
Люка Пуй, вероятно, порвал ахиллово сухожилие в финале «Челленджера» в Лилле.
Бывший игрок топ-10 снялся с финала против Артура Буке при счете 3:6, 5:3.
«У меня нехорошие новости. Не хочу делать никаких заявлений, пока не прошел все обследования, но есть вероятность, что это был мой последний матч в карьере. Думаю, я полностью порвал ахилл.
После этого сложно играть в теннис на высоком уровне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться – во всяком случае, буду пытаться. Я поговорю с врачами и хирургами. Так и есть, такова жизнь», – сказал Пуй после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @QuentinMoynet
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