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Зверев о том, что его чемоданы не приехали с ним в Буэнос-Айрес: «Наверное, им уже нужен отпуск 😂😂😂😂»

Александр Зверев сообщил, что его багаж не приехал с ним в Буэнос-Айрес.

«Может мне кто-то объяснить, как это вообще возможно: я прилетел из Рима в Буэнос-Айрес, но мои чемоданы вместо того, чтобы приехать со мной, оказались на Мальдивах. Наверное, им уже нужен отпуск 😂😂😂😂», – написал Зверев.

Напомним, на следующей неделе Зверев сыграет на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Зверева
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