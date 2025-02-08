  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Пусть у тебя будет рак, сука, и тебя изнасилуют». Носкова выложила видео с хейтерскими комментариями
16

«Пусть у тебя будет рак, сука, и тебя изнасилуют». Носкова выложила видео с хейтерскими комментариями

Линда Носкова поделилась хейтерскими комментариями после поражения в Абу-Даби.

39-я ракетка мира в полуфинале уступила 51-й ракетке Эшлин Крюгер – 6:7(2), 4:6.

После этого Носкова выложила 29-секундное видео с десятками скринов сообщений с оскорблениями. Среди них были: «Пусть у тебя будет рак, сука. И, надеюсь, тебя изнасилуют, кусок дерьма», «Убейся, жирная уродливая сука», «Я буду молиться, чтобы ты сдохла, жирный кусок дерьма», «Надеюсь, арабы продадут тебя в белое рабство».

«Может, мне стоит сделать это традицией?😂😘», – подписала видео чешка.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @lindynoskova
logoЛинда Носкова
logoWTA
контент
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Абу-Даби (WTA). Бенчич и Крюгер разыграют титул
сегодня, 07:52
Клуж-Напока (WTA). 1/2 финала. Потапова встретится с Саснович, Бронцетти – с Синяковой
4сегодня, 07:48
Рууд о тейпе на носу: «Купил его на подозрительном сайте. На корте он дает пару дополнительных процентов кислорода»
10сегодня, 07:13
Даллас (ATP). Рууд, Муньяр, Шаповалов вышли в 1/2 финала, Опелка выбыл
12сегодня, 06:03
Хуркач обыграл Рублева, вышел в 1/2 в Роттердаме и вернется в топ-20
9вчера, 22:49
Роттердам (ATP). Алькарас, де Минаур вышли в 1/2 финала, Рублев, Циципас выбыли
80вчера, 22:40
Алькарас о разгроме Мартинеса: «Я провел почти идеальный матч. Рад, что ежедневно прибавляю»
4вчера, 20:40
Клуж-Напока (WTA). Потапова, Саснович, Синякова, Бронцетти вышли в 1/2 финала
10вчера, 20:07
Беллуччи о победах над топами: «Я еще не на этом уровне. Можно сыграть два-три удачных матча, но потом нужно сохранить импульс»
8вчера, 19:41
Потапова вышла в полуфинал впервые с августа 2024-го
2вчера, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Рекомендуем