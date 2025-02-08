«Пусть у тебя будет рак, сука, и тебя изнасилуют». Носкова выложила видео с хейтерскими комментариями

Линда Носкова поделилась хейтерскими комментариями после поражения в Абу-Даби.

39-я ракетка мира в полуфинале уступила 51-й ракетке Эшлин Крюгер – 6:7(2), 4:6.

После этого Носкова выложила 29-секундное видео с десятками скринов сообщений с оскорблениями. Среди них были: «Пусть у тебя будет рак, сука. И, надеюсь, тебя изнасилуют, кусок дерьма», «Убейся, жирная уродливая сука», «Я буду молиться, чтобы ты сдохла, жирный кусок дерьма», «Надеюсь, арабы продадут тебя в белое рабство».

«Может, мне стоит сделать это традицией?😂😘», – подписала видео чешка.