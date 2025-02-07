Де Минаур вышел в полуфинал в Роттердаме и обойдет Медведева в рейтинге
Алекс де Минаур вышел в полуфинал в Роттердаме.
Прошлогодний финалист обыграл Даниэля Альтмайера – 6:1, 6:4.
У де Минаура 10 побед в 11 матчах, которые он провел в 2025-м. Единственное поражение – от Янника Синнера в четвертьфинале Australian Open.
Для де Минаура это первый полуфинал в сезоне и 30-й на уровне ATP.
В понедельник австралиец обойдет Даниила Медведева и станет седьмым в рейтинге. Личный рекорд де Минаура – шестая строчка, которую он занимал в июле 2024-го. Он вернется на нее, если выйдет в финал.
Завтра он поборется со Стефаносом Циципасом или Маттиа Беллуччи.
Опубликовала: Любовь Энина
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