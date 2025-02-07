Де Минаур вышел в полуфинал в Роттердаме и обойдет Медведева в рейтинге

Алекс де Минаур вышел в полуфинал в Роттердаме.

Прошлогодний финалист обыграл Даниэля Альтмайера – 6:1, 6:4.

У де Минаура 10 побед в 11 матчах, которые он провел в 2025-м. Единственное поражение – от Янника Синнера в четвертьфинале Australian Open.

Для де Минаура это первый полуфинал в сезоне и 30-й на уровне ATP.

В понедельник австралиец обойдет Даниила Медведева и станет седьмым в рейтинге. Личный рекорд де Минаура – шестая строчка, которую он занимал в июле 2024-го. Он вернется на нее, если выйдет в финал.

Завтра он поборется со Стефаносом Циципасом или Маттиа Беллуччи.