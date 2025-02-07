Тимеа Бабош: «Некоторые игроки ведут себя так фальшиво и неуважительно»

Тимеа Бабош недовольна неуважительным отношением других игроков.

«Некоторые игроки ведут себя тааак фальшиво и неуважительно.

Мне все равно, насколько высок их уровень, насколько хорошо они бьют по мячу, они просто должны вести себя уважительно! И вежливо...

Просто будьте приветливы...» – написала Бабош в сторис.

Неизвестно, о чьем именно поведении говорит Бабош. Вчера она в паре с Николь Меличар проиграла в Абу-Даби Алене Остапенко и Эллен Перес.