Тимеа Бабош: «Некоторые игроки ведут себя так фальшиво и неуважительно»
Тимеа Бабош недовольна неуважительным отношением других игроков.
«Некоторые игроки ведут себя тааак фальшиво и неуважительно.
Мне все равно, насколько высок их уровень, насколько хорошо они бьют по мячу, они просто должны вести себя уважительно! И вежливо...
Просто будьте приветливы...» – написала Бабош в сторис.
Неизвестно, о чьем именно поведении говорит Бабош. Вчера она в паре с Николь Меличар проиграла в Абу-Даби Алене Остапенко и Эллен Перес.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Бабош
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