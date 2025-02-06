Циципас отыграл матчбол у Грикспора и 80-й раз вышел в четвертьфинал ATP

Стефанос Циципас победил Тэллона Грикспора во втором круге в Роттердаме.

Он обыграл голландца 6:7(5), 7:6(6), 7:5 и 80-й раз вышел в полуфинал ATP. Грек отыграл матчбол у Грикспора на тай-брейке второго сета.

За место в полуфинале Циципас сыграет с Маттиа Беллуччи.