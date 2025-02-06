Медведев с октября не может выиграть два матча подряд. В Роттердаме он проиграл №92 в мире
Медведев не выигрывает два матча подряд с октября 2024-го
Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Роттердаме. Он уступил 92-й ракетке мира Маттиа Беллуччи – 3:6, 7:6(6), 3:6.
Медведев на четвертом турнире подряд выигрывает максимум один матч.
Последний раз хотя бы две встречи подряд седьмая ракетка мира выиграл на «Мастерсе» в Шанхае в начале октября – там он дошел до четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру.
После этого Медведев проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже, уступил в двух из трех матчей на групповом этапе итогового турнира, а также выбыл во втором круге Australian Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
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