Медведев с октября не может выиграть два матча подряд. В Роттердаме он проиграл №92 в мире

Медведев не выигрывает два матча подряд с октября 2024-го

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Роттердаме. Он уступил 92-й ракетке мира Маттиа Беллуччи – 3:6, 7:6(6), 3:6.

Медведев на четвертом турнире подряд выигрывает максимум один матч.

Последний раз хотя бы две встречи подряд седьмая ракетка мира выиграл на «Мастерсе» в Шанхае в начале октября – там он дошел до четвертьфинала, где уступил Яннику Синнеру.

После этого Медведев проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже, уступил в двух из трех матчей на групповом этапе итогового турнира, а также выбыл во втором круге Australian Open.