245-я ракетка мира Оливейра временно отстранен от тенниса за употребление метамфетамина
№245 ATP Гонсалу Оливейра временно отстранен за употребление метамфетамина.
Положительная проба была сдана 25 ноября на «Челленджере» в мексиканском Мансанильо. Отстранение представителя Венесуэлы вступило в силу 17 января 2025-го.
Метамфетамин относится к категории психостимуляторов. Оливейра не получал терапевтическое исключение на прием этого вещества.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ITIA
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