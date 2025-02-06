245-я ракетка мира Оливейра временно отстранен от тенниса за употребление метамфетамина

№245 ATP Гонсалу Оливейра временно отстранен за употребление метамфетамина.

Положительная проба была сдана 25 ноября на «Челленджере» в мексиканском Мансанильо. Отстранение представителя Венесуэлы вступило в силу 17 января 2025-го.

Метамфетамин относится к категории психостимуляторов. Оливейра не получал терапевтическое исключение на прием этого вещества.