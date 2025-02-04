Андрей Рублев: «С техникой все ок. Хочется поменять свое отношение к самому себе, над этим работаю»
Андрей Рублев оценил свое моральное состояние.
– Ты очень строг к себе. Сейчас к чему больше вопросов – к технике или к моральному состоянию?
– Уже ни к чему не придираюсь. С техникой все ок. Хочется поменять свое отношение к самому себе, над этим работаю.
– Ты закрываешь глаза, чтобы немного успокоиться. Это помогает?
– Да, мне помогает.
– Твоя мама сказала, что тебе, наоборот, надо себя заводить.
– Мало ли что мама говорит. У всех родители что-то говорят. Но если бы это было так, я бы уже что-то выиграл.
– То есть ты осознал, что это мешает?
– Да, давно осознал. Просто не знал, как изменить, – сказал Рублев в интервью Анне Чакветадзе.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем