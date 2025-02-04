Андрей Рублев: «С техникой все ок. Хочется поменять свое отношение к самому себе, над этим работаю»

Андрей Рублев оценил свое моральное состояние.

– Ты очень строг к себе. Сейчас к чему больше вопросов – к технике или к моральному состоянию?

– Уже ни к чему не придираюсь. С техникой все ок. Хочется поменять свое отношение к самому себе, над этим работаю.

– Ты закрываешь глаза, чтобы немного успокоиться. Это помогает?

– Да, мне помогает.

– Твоя мама сказала, что тебе, наоборот, надо себя заводить.

– Мало ли что мама говорит. У всех родители что-то говорят. Но если бы это было так, я бы уже что-то выиграл.

– То есть ты осознал, что это мешает?

– Да, давно осознал. Просто не знал, как изменить, – сказал Рублев в интервью Анне Чакветадзе.