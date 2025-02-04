Рублев об условиях в Роттердаме: «Впервые за то время, что я сюда приезжаю, стало много розыгрышей. Мне это нравится»

Андрей Рублев рад, что теперь условия в Роттердаме позволяют строить розыгрыши.

В первом круге он обыграл Чжичженя Чжана – 6:3, 6:4.

– Я не знал, чего ожидать, потому что у меня не было времени потренироваться. Я провел всего одну тренировку, а иногда этого недостаточно. Но, если судить по результату, похоже, все сложилось.

Но сначала я не знал, чего ожидать от условий, от корта, потому что не тренировался на центральном. После одного-двух геймов стало трудно пробивать навылет. Мячи становятся очень большими, приходится выстраивать розыгрыши, и за счет этого я почувствовал себя немного комфортнее, потому что мне нравится играть размены. Нужно обращать внимание на то, как ты бьешь, на тактику, так что потом мне стало немного легче.

– Вы не первый, кто говорит, что мячи становятся большими. Насколько различаются новые и старые мячи?

– Очень сильно. Обычно здесь были другие мячи, и с ними корт был очень быстрым, не получалось завязывать розыгрыши, а теперь впервые за то время, что я сюда приезжаю, стало много розыгрышей. Мне это нравится. Сейчас все игроки очень сильные и бьют очень мощно. Даже если корт медленный, все равно нет розыгрышей, всего два-три удара. А на этом турнире, даже если игрок попытается закончить размен в два-три удара, то не получится, потому что здесь легче возвращать мячи. Нужно подключать тактику, и это гораздо лучше, – сказал Рублев в интервью на корте.