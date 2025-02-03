Сеппи может войти в команду Синнера (La Gazzetta dello Sport)
Андреас Сеппи может стать тренером Янника Синнера.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Синнер рассматривает возможность приглашения Сеппи в свою команду. Это связано с уходом Даррена Кейхилла по окончании сезона и тем, что Симоне Ваньоцци не может путешествовать с ним весь год.
«Приятно, что мое имя упомянули, но хочу подчеркнуть: со мной никто не выходил на связь. Но если бы такая возможность появилась, для меня было бы честью тренировать такого чемпиона, как Синнер», – заявил Сеппи.
Напомним, Сеппи – бывшая 18-я ракетка мира и чемпион трех турниров ATP в одиночке. Он завершил карьеру в 2022 году.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @giovannipelazzo
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