Сеппи может войти в команду Синнера (La Gazzetta dello Sport)

Андреас Сеппи может стать тренером Янника Синнера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Синнер рассматривает возможность приглашения Сеппи в свою команду. Это связано с уходом Даррена Кейхилла по окончании сезона и тем, что Симоне Ваньоцци не может путешествовать с ним весь год.

«Приятно, что мое имя упомянули, но хочу подчеркнуть: со мной никто не выходил на связь. Но если бы такая возможность появилась, для меня было бы честью тренировать такого чемпиона, как Синнер», – заявил Сеппи.

Напомним, Сеппи – бывшая 18-я ракетка мира и чемпион трех турниров ATP в одиночке. Он завершил карьеру в 2022 году.

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