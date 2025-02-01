Алькарас провел первую тренировку в Роттердаме
Третья ракетка мира Карлос Алькарасу готовится к соревнованиям в Роттердаме.
Турнир ATP 500 стартует в понедельник. Вместе с Алькарасом в Нидерланды приехал его второй тренер Самуэль Лопес.
Напомним, на Australian Open испанец дошел до четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @alcarazdaily
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