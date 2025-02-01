Алькарас провел первую тренировку в Роттердаме

Третья ракетка мира Карлос Алькарасу готовится к соревнованиям в Роттердаме.

Турнир ATP 500 стартует в понедельник. Вместе с Алькарасом в Нидерланды приехал его второй тренер Самуэль Лопес.

Напомним, на Australian Open испанец дошел до четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу.