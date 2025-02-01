Вероника и Полина Кудерметовы, Наварро и Бадоса заявились на турнир в Мериде, Андрееску получила wild card
Опубликована заявка турнира WTA 500 в Мериде, который стартует 24 февраля.
В Мексике планируют выступить:
Эмма Наварро (9);
Паула Бадоса (10);
Беатрис Хаддад Майя (16);
Донна Векич (17);
Вероника Кудерметова (51);
Полина Кудерметова (58).
Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску, еще не выступавшая в этом сезоне, получила wild card.
Полностью список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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