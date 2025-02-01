Александрова второй год подряд вышла в финал в Линце
Екатерина Александрова стала финалисткой турнира WTA 500 в Линце.
Она обыграла Каролину Мухову 6:0, 6:4 и второй год подряд вышла в финал в Австрии.
Россиянка девятый раз вышла в финал WTA. За титул она сыграет с Даяной Ястремской, которой уступает 2:3 в личных встречах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем