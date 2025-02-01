Александрова второй год подряд вышла в финал в Линце

Екатерина Александрова стала финалисткой турнира WTA 500 в Линце.

Она обыграла Каролину Мухову 6:0, 6:4 и второй год подряд вышла в финал в Австрии.

Россиянка девятый раз вышла в финал WTA. За титул она сыграет с Даяной Ястремской, которой уступает 2:3 в личных встречах.