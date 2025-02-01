Калинская из-за травмы бедра снялась с матча против Ли в Сингапуре
Анна Калинская не доиграла полуфинал в Сингапуре против Энн Ли.
Россиянка снялась при счете 6:7(2), 0:1 из-за проблем с бедром. По ходу матча она дважды брала медперерыв.
Ранее по ходу турнира она испытывала проблемы с поясницей.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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