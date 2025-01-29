Паолини, Музетти и Берреттини встретились с президентом Италии
Итальянская сборная побывала на приме у президента Италии.
Жасмин Паолини, Мартина Тревисан, Сара Эррани, Татьяна Гарбин, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Андреа Вавассори, Симоне Болелли и Филиппо Воландри встретились с Серджо Маттареллой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @jasmine_paolini
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