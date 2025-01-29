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Паолини, Музетти и Берреттини встретились с президентом Италии

Итальянская сборная побывала на приме у президента Италии.

Жасмин Паолини, Мартина Тревисан, Сара Эррани, Татьяна Гарбин, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Андреа Вавассори, Симоне Болелли и Филиппо Воландри встретились с Серджо Маттареллой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @jasmine_paolini
logoМаттео Берреттини
logoЛоренцо Музетти
logoМартина Тревисан
logoЖасмин Паолини
logoATP
logoТатьяна Гарбин
logoСара Эррани
logoWTA
logoАндреа Вавассори
Филиппо Воландри
logoСимоне Болелли
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