  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Циципас об Апостолосе: «Я очень хочу, чтобы он был для меня отцом, потому что из-за тенниса все немного смешалось»
4

Циципас об Апостолосе: «Я очень хочу, чтобы он был для меня отцом, потому что из-за тенниса все немного смешалось»

Стефанос Циципас рассказал, из-за чего решил перестать работать с отцом.

Апостолос тренировал его с начала карьеры до августа прошлого года.

«Я обдумывал изменения, которые произошли в моих отношениях с отцом, который был со мной с самого начала. Очевидно, что у нас было много напряженных моментов во время работы. Но это нормально. Он замечательно меня поддерживал. Но он слишком эмоциональный отец, и многие этого не понимали. Он много лет показывал мне, как я могу пробиться. Он человек чести, часто признавал свои ошибки, говорил: «Я был неправ и я это признаю».

Я решил перестать работать с отцом, потому что видел, что он выгорает от многих вещей. У него уже не было той энергии, как раньше. Возможно, он и ошибался чаще. Я давно хотел пойти собственным путем, но было сложно расстаться с отцом, потому что он очень многое для меня сделал. Я думал обо всем хорошем, что он принес в мою жизнь – а прекращение работы было бы для него очень болезненным. Трудно резко разорвать то, что у нас было, и пойти разными путями. Все должно происходить более плавно и постепенно. И в сентябре я решил, что правда пора его отпустить.

Сейчас я с ним на связи, мы общаемся. Я очень хочу, чтобы он был для меня отцом, потому что из-за тенниса все немного смешалось. И я упустил это чувство. У меня потерялось то значение отца, которое я бы хотел иметь. Все стало скорее рабочим. Он был больше вовлечен в тренерскую работу, а не в отцовство. И последние годы это тоже на меня влияло. Я всегда хотел, чтобы рядом со мной был отец. Я с теплом вспоминаю отношения, которые были у нас в 10-12 лет, но такого уже не будет.

Наблюдать за тем, как он испытывает стресс тоже больно. Его страдания – еще одна из главных причин, почему я решил его отпустить. Он никогда не признает, что ему плохо. Поэтому мне приходится это делать за него. В конце концов, это для его же блага и для его же защиты. Так что дело не только во мне».

Циципас отругал отца – и уволил его как тренера

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Insider Club
logoATP
logoСтефанос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Калинская вышла в полуфинал 5-й раз в карьере
439 минут назад
Сингапур (WTA). Калинская победила Савангкаев, Осорио – с Мертенс, Ли вышла в 1/2 финала
1740 минут назадLive
Петкович об МРТ Джоковича: «Я не медик, но если видишь настолько большое белое пятно, то тебе #####»
352 минуты назад
Гаске провели прощальную церемонию в Монпелье
2сегодня, 07:41Фото
Монпелье (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Басилашвили, Бублик поборется с Ковачевичем, Оже-Альяссим – с Юнчаокете
1сегодня, 07:18
Линц (WTA). 1/4 финала. Потапова встретится с Муховой, Блинкова – с Таусон, Александрова – с Мартич
2сегодня, 07:09
Басилашвили вышел в 1/4 финала впервые с апреля 2022-го
1сегодня, 06:43
Монпелье (ATP). Рублев, Бублик, Оже-Альяссим, Басилашвили вышли в 1/4 финала, Гаске, Коболли выбыли
11сегодня, 06:00
Соболенко и Фриц, Бадоса и Циципас, Болтер и де Минаур выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс
2вчера, 20:25
Линц (WTA). Александрова, Блинкова, Потапова, Саккари, Мухова, Мартич, Ястремская вышли в 1/4 финала, Кырстя выбыла
30вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
6вчера, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
Рекомендуем