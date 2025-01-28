Алькарас сыграет на сентябрьском турнире в Токио. Он отказался от защиты титула в Пекине

Организаторы турнира ATP 500 в Токио объявили об участии Карлоса Алькараса.

Соревнования пройдут 24-30 сентября.

Таким образом, Алькарас не будет защищать титул в Пекине. Турниры в столицах Японии и Китая проходят на одной неделе.