Алькарас сыграет на сентябрьском турнире в Токио. Он отказался от защиты титула в Пекине
Организаторы турнира ATP 500 в Токио объявили об участии Карлоса Алькараса.
Соревнования пройдут 24-30 сентября.
Таким образом, Алькарас не будет защищать титул в Пекине. Турниры в столицах Японии и Китая проходят на одной неделе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм турнира в Токио
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