Крэйг Тайли: «Были разговоры о том, что Джокович больше не вернется на Australian Open – он вернется»

Директор Australian Open уверен, что Новак Джокович приедет на турнир в 2026-м.

«Были разговоры о том, что Новак [больше не вернется в Австралию] – он вернется.

Мы увидим его снова, а я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшие несколько недель», – сказал Крэйг Тайли.

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