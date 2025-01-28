Крэйг Тайли: «Были разговоры о том, что Джокович больше не вернется на Australian Open – он вернется»
Директор Australian Open уверен, что Новак Джокович приедет на турнир в 2026-м.
«Были разговоры о том, что Новак [больше не вернется в Австралию] – он вернется.
Мы увидим его снова, а я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшие несколько недель», – сказал Крэйг Тайли.
14 фактов о феноменальном долголетии Новака Джоковича
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: reuters.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем