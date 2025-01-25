Фриц о том, что заявлен на выставочные матчи, якобы пересекающиеся с финалом Акапулько: «Разочарован, что люди не в состоянии разобраться и просто предполагают худшее»
В твиттере обратили внимание, что Фриц, Александр Зверев и Томми Пол заявлены как на турнир в Акапулько, который закончится 1 марта, так и на выставочные матчи в Лас-Вегасе, которые пройдут 1-2 марта.
«Просто проясню: первого числа – женский матч, а все мужские – второго. Я бы не стал соглашаться на матчи, совпадающие с финалом официального турнира, еще до того, как этот официальный турнир вообще начался. Во-первых, так ты сам настраиваешь себя на вылет, а во-вторых, я почти уверен, что есть правила, запрещающие так делать.
Я очень разочарован, что люди не в состоянии понять этого сами и просто предполагают худшее: что мы все заявляемся на выставку, пересекающуюся с финалом важного турнира, будто не планируем успешно выступить или еще что-то нелепое в том же духе».
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