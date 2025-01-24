Синнер, Зверев и Соболенко сыграют на выставочном турнире в Лас-Вегасе
Стало известно, кто выступит на выставочном турнире MGM Rewards Slam.
1-2 марта в Лас-Вегасе сыграют Янник Синнер, Александр Зверев, Тэйлор Фриц, Томми Пол, а также Арина Соболенко и Наоми Осака.
Матчи пройдут на 12-тысячной арене Michelob ULTRA Arena.
Напомним, 5 марта стартует комбинированный турнир в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MGMRewards
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