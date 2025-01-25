Арина Соболенко: «Никто не помнит финалистов. На этом этапе я нацелена на титулы»

Арина Соболенко не готова довольствовать финалами «Больших шлемов».

Сегодня она в трех сетах проиграла Мэдисон Киз в финале Australian Open.

– Учитывая невероятный успех на этом турнире на протяжении нескольких лет, вы можете быть довольны финалом или теперь для вас это трофей или ничего?

– Мне кажется, когда доходишь до финала, уже трофей или ничего. Никто не помнит финалистов, никто не пишет имя финалиста рядом с именем победителя. На этом этапе я нацелена на титулы.

Но я любом случае должна собой гордиться: три финала подряд – это сумасшедший результат. Надеюсь, что в следующем году я вернусь сильнее и снова подниму трофей.