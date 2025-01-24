Россиянин Плешивцев проиграл в финале парного юниорского Australian Open
Егор Плешивцев и Огнен Милич проиграли в финале юниорского Australian Open.
Они уступили вторым сеяным Максвеллу Экстеду и Яну Кумстату – 6:7(6), 3:6.
В одиночном разряде 17-летний Плешивцев дошел до третьего круга, где уступил Оскари Пальданиусу 3:6, 2:6.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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