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Синнер о физическом состоянии: «На корте чувствовал себя хорошо. Уверен, что через пару дней буду полностью в порядке»

Янник Синнер рассказал о физическом состоянии после 1/4 финала Australian Open.

Первая ракетка мира победил Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:2, 6:1.

Напомним, в матче четвертого круга у итальянца было недомогание. В третьем сете у него начали трястись руки, при счете 3:2 он взял медицинский перерыв, который продлился 11 минут.

– Можете ли вы рассказать о своем физическом состоянии? Может ли оно в дальнейшем повлиять на ваши результаты?

– Я сдал анализы крови после матча с Хольгером. Все они были в порядке. Иногда просто чувствуешь себя не очень хорошо в конкретный день. Сегодня я проснулся в гораздо, гораздо лучшем состоянии. Я сразу сказал команде, что сегодня хорошо себя чувствую. Конечно, игра не в жару тоже помогает, особенно, когда ты не в лучшем состоянии.

Но сегодня все было нормально. По утрам пока не идеально, но я уверен, что через пару дней буду в порядке. А когда я вышел на корт все уже было хорошо. Помогло давление и адреналин.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Синнера
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