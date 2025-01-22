Только три теннисистки проигрывали меньше геймов на пути в 1/2 Australian Open, чем Швентек в 2025-м
Ига Швентек проиграла 14 геймов на пути в полуфинал Australian Open.
С тех пор, как на Australian Open в сетке стали играть 128 человек, только три теннисистки проигрывали меньше:
● Штеффи Граф в 1989-м – 13 геймов;
● Моника Селеш в 1991-м – 12 геймов;
● Мария Шарапова в 2013-м – 9 геймов.
В 2002-м Мартина Хингис тоже проиграла 14 геймов.
Граф и Селеш в итоге взяли титулы, Хингис проиграла в финале, а Шарапова – взяла 4 гейма в полуфинале против Ли На.
Швентек дальше сыграет с Мэдисон Киз.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
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