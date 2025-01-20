Мыскина о том, как ее мотивировали в детстве: «Папа говорил, что благодаря теннису можно посмотреть мир, что на «Уимблдоне» можно поздороваться с королевой»

Анастасия Мыскина вспомнила, как отец старался замотивировать ее тренироваться.

– Что должно случиться, чтобы в женском теннисе вернулось доминирование середины и конца нулевых?

– Не знаю, нет какого-то одного ответа. Разве что конкурентная среда будет сосредоточена в одном месте – за счет этого спортсмены будут расти.

С другой стороны, конкуренция в теннисе все равно высокая, и не обязательно брать Машу с соседнего корта, когда есть тысяча спортсменов из других стран. Но важно желание побеждать – у всех вместе, в один момент.

И сейчас больше выбора. Из тенниса очень многие уходят в падел – понимают, что не получается. А раньше… Пока не умрешь – делай.

– Многие говорили, что раньше сильно влияли родители. У них жизнь была непростая, они детей подталкивали к лучшей жизни – и это мотивировало. У вас такое было?

– За всех не буду говорить, но у меня точно такое было. Мне папа много раз говорил, что благодаря теннису можно, во-первых, посмотреть мир. Тогда поездки не так легко было устроить – даже как сейчас.

Говорил, что появится огромное количество знакомых. Он мне приводил пример, что на «Уимблдоне» можно поздороваться с английской королевой. Говорил: «Это же интересно, это же расширяет кругозор».

С английской королевой, конечно, не удалось пообщаться, но с нашими президентами получилось. И не только с ними, а со многими интересными людьми.

– Когда вы в детстве тренировались и что-то не получалось, разговоры про английскую королеву помогали?

– Нет, конечно. Я думала: «Бред какой-то. И вообще чего от меня хотят? Господи, когда я уже закончу с этим теннисом?»

Это нормально. В юношестве ты многого не понимаешь. Поэтому я детям говорю: «Даже если вы не понимаете – делайте. Я сама через это прошла», – сказала Мыскина в интервью Спортсу’’.

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