Сонего о том, какую музыку слушает перед матчами: «Свои песни, я же певец»

Лоренцо Сонего слушает свои песни перед выходом на корт.

Его песня Un solo secondo, вышедшая в 2021 году, набрала больше 1,5 миллиона прослушиваний в музыкальном сервисе Spotify.

– Какую музыку вы слушаете перед матчами, чтобы настроиться на игру?

– Я слушаю свои песни, я же певец (смеется) . Это мой способ оставаться сосредоточенным на матче, вот в чем секрет – я слушаю собственные песни.

– Они поднимают вам настроение, заряжают энергией?

– Да, у меня больше энергии, когда я слушаю свои песни, это точно (улыбается) .

– Что это за музыка?

– Что-то типа реггетона, да, и скоро выйдет новая песня, в этом году.

– Как вам помогает этот талант?

– Это не талант (смеется) . Мы с моим лучшим другом просто веселимся, ничего больше.

– Возможно, вам стоит записать совместный трек с Муте и Шаповаловым?

– Возможно, возможно. Мы можем над ним поработать.