Сонего о том, какую музыку слушает перед матчами: «Свои песни, я же певец»
Его песня Un solo secondo, вышедшая в 2021 году, набрала больше 1,5 миллиона прослушиваний в музыкальном сервисе Spotify.
– Какую музыку вы слушаете перед матчами, чтобы настроиться на игру?
– Я слушаю свои песни, я же певец (смеется). Это мой способ оставаться сосредоточенным на матче, вот в чем секрет – я слушаю собственные песни.
– Они поднимают вам настроение, заряжают энергией?
– Да, у меня больше энергии, когда я слушаю свои песни, это точно (улыбается).
– Что это за музыка?
– Что-то типа реггетона, да, и скоро выйдет новая песня, в этом году.
– Как вам помогает этот талант?
– Это не талант (смеется). Мы с моим лучшим другом просто веселимся, ничего больше.
– Возможно, вам стоит записать совместный трек с Муте и Шаповаловым?
– Возможно, возможно. Мы можем над ним поработать.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий