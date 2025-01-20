Наварро о матче со Швентек в 2018-м: «В моей карьере не так уж много случаев, когда меня просто сносили с корта, а с ней именно так и было»

Эмма Наварро вспомнила матч против Иги Швентек семилетней давности.

Они сыграли на 80-тысячнике ITF в Чарлстоне, обеим было по 16 лет. Швентек победила 6:0, 6:2.

Теперь они встретятся в четвертьфинале Australian Open.

– Я помню тот матч. Мне кажется, в моей карьере не так уж много случаев, когда меня просто сносили с корта, а с ней именно так и было. Она тогда стояла примерно 200-й (Швентек была 412-й, а Наварро 1123-й – Спортс’’), и мы играли в моем родном клубе в Чарлстоне. Я подумала: вау, эта девушка очень хорошо играет.

Теперь обстоятельства изменились. Мне кажется, я тоже очень хорошо играю. Так что я готова к серьезному испытанию.

– Сейчас она играет так же? Насколько она изменилась как игрок? Я понимаю, что лучше готова физически и набралась опыта, но можно ли сказать, что тогда она побеждала больше за счет мощи? Что вы имеете в виду, когда говорите, что она снесла вас с корта?

– Я понимала, что у меня нет шансов. В 2018-м я была совсем другим игроком. У меня не было ни мощи, ни скорости – ничего, что я могла бы ей противопоставить. Я просто возвращала мяч на ту сторону корта, а она забивала виннерсы. Можно сказать, это был мастер-класс. Но теперь я совершенно другой игрок.