Берреттини на мнение о том, что форхенд Зверева лучше Синнера: «ЛОЛ»

Маттео Берреттини высмеял мнение о форхенде Александра Зверева.

Берреттини оставил комментарий под постом теннисного тренера, который сравнил форхенд Зверева и Янника Синнера.

В видео сказано, что Синнер лучше вращает корпусом перед ударом, но Зверев лучше встречает мяч и добавляет вращение после удара. Итальянец отреагировал: «ЛОЛ».