Берреттини на мнение о том, что форхенд Зверева лучше Синнера: «ЛОЛ»
Маттео Берреттини высмеял мнение о форхенде Александра Зверева.
Берреттини оставил комментарий под постом теннисного тренера, который сравнил форхенд Зверева и Янника Синнера.
В видео сказано, что Синнер лучше вращает корпусом перед ударом, но Зверев лучше встречает мяч и добавляет вращение после удара. Итальянец отреагировал: «ЛОЛ».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм pointplaytennis
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